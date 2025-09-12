CANLI SKOR ANA SAYFA
Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 14:00
Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt maçı 12 Eylül Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Tapsoba, Bade, Vazquez, Garcia, Andrich, Grimaldo, Tella, Tillman, Schick

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Theate, Collins, Koch, Kristensen, Chaibi, Larsson, Bahoya, Can, Doan, Burkardt

