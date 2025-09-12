Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

10. dakikada Grimaldo'nun golüyle öne geçen Leverkusen, ilk yarının uzatma dakikalarında Schick'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Devre 2-0 Bayer Leverkusen üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Frankfurt, 52. dakikada Türk milli oyuncumuz Can Uzun'un kaydettiği golle umutlandı.

59. dakikada Andrich, 90+2'de ise Fernandez ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı ve Leverkusen maçı 9 kişi tamamladı.

Eksik oynamasına rağmen ev sahibi ekip, 90+8'de Grimaldo'nun ikinci golüyle maçı kopardı.

Bu galibiyetle Leverkusen 3. haftada 4 puana ulaştı. Frankfurt ise 2 galibiyetin ardından bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.