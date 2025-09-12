CANLI SKOR ANA SAYFA
Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bundesliga’nın 3. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Eintracht Frankfurt’u 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Heyecan dolu karşılaşmada ev sahibi ekip 9 kişi kalmasına rağmen sahadan 3 puanla ayrıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 00:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU - ÖZET

10. dakikada Grimaldo'nun golüyle öne geçen Leverkusen, ilk yarının uzatma dakikalarında Schick'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Devre 2-0 Bayer Leverkusen üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Frankfurt, 52. dakikada Türk milli oyuncumuz Can Uzun'un kaydettiği golle umutlandı.

59. dakikada Andrich, 90+2'de ise Fernandez ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı ve Leverkusen maçı 9 kişi tamamladı.

Eksik oynamasına rağmen ev sahibi ekip, 90+8'de Grimaldo'nun ikinci golüyle maçı kopardı.

Bu galibiyetle Leverkusen 3. haftada 4 puana ulaştı. Frankfurt ise 2 galibiyetin ardından bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

