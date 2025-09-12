Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU - ÖZET

10. dakikada Grimaldo'nun golüyle öne geçen Leverkusen, ilk yarının uzatma dakikalarında Schick'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Devre 2-0 Bayer Leverkusen üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda Frankfurt, 52. dakikada Türk milli oyuncumuz Can Uzun'un kaydettiği golle umutlandı.
59. dakikada Andrich, 90+2'de ise Fernandez ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı ve Leverkusen maçı 9 kişi tamamladı.
Eksik oynamasına rağmen ev sahibi ekip, 90+8'de Grimaldo'nun ikinci golüyle maçı kopardı.
Bu galibiyetle Leverkusen 3. haftada 4 puana ulaştı. Frankfurt ise 2 galibiyetin ardından bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.