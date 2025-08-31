CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Wolfsburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Wolfsburg ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun açılış haftalarında hata yapmak istemeyen takımlar, 3 puan alarak moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler "Wolfsburg-Mainz 05 maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Wolfsburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 13:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wolfsburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Wolfsburg-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da heyecan, sezonun ikinci haftasıyla birlikte devam ediyor. Bu hafta, Wolfsburg ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Taraftarları önünde lige iyi bir giriş yapmak isteyen Wolfsburg sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor. Mainz 05 ise deplasmanda alacağı galibiyetle güçlü bir mesaj vermek istiyor. Peki, Wolfsburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Wolfsburg-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında oynanacak Wolfsburg-Mainz 05 maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

