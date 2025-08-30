Stuttgart - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Stuttgart - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 2. hafta maçında Stuttgart, evinde Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Weser-Stadion'da oynanacak karşılaşmada Robin Braun düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Stuttgart - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart - Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Mönchengladbach maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Stuttgart - Mönchengladbach MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, Undav, Tomas; Demirovic

Mönchengladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Ullrich; Reitz, Sander; Honorat, Stoger, Hack; Tabakovic