Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Leipzig ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 13:17
Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Leipzig - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 2. hafta maçında Leipzig, evinde Heidenheim'ı ağırlayacak. Leipzig Stadium'da oynanacak karşılaşmada Frank Willenborg düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig - Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leipzig - Heidenheim maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leipzig - Heidenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager, Baumgartner; Bakayoko, Openda, Nusa

Heidenheim: Ramaj; Mainka, Gimber, Siersleben; Busch, Dorsch, Schoppner, Honsak; Scienza, Ibrahimovic; Zivzivadze

