CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Mainz 05-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında Mainz 05-Köln karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun açılış maçında hata yapmak istemeyen takımlar, 3 puan alarak moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler "Mainz 05-Köln maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Mainz 05-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 14:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mainz 05-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Mainz 05-Köln maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da heyecan, sezonun ilk haftasıyla birlikte başlıyor. Açılış haftasında Mainz 05 ile Köln kozlarını paylaşacak. Taraftarları önünde lige iyi bir giriş yapmak isteyen Mainz 05, sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor. Köln ise deplasmanda alacağı galibiyetle güçlü bir mesaj vermek istiyor. Peki, Mainz 05-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Mainz 05-Köln MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında oynanacak Mainz 05-Köln maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Welbeck'ten flaş G.Saray itirafı! "Avazım çıktığı kadar..."
G.Saray Singo için teklifini iletti!
DİĞER
Sektörün karanlık yüzü ortaya çıktı! Bu bir vicdan meselesi
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Beşiktaş ve F.Bahçe ilgileniyordu! İşte yeni takımı
Beşiktaş'ın sağ beki Bundesliga'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın sağ beki Bundesliga'dan! Beşiktaş'ın sağ beki Bundesliga'dan! 14:42
Lille-Monaco maçı ne zaman? Lille-Monaco maçı ne zaman? 14:40
RC Strasbourg-Nantes maçı ne zaman? RC Strasbourg-Nantes maçı ne zaman? 14:37
Le Havre-Lens maçı ne zaman? Le Havre-Lens maçı ne zaman? 14:34
F.Bahçe'den transferde Osimhen formülü! F.Bahçe'den transferde Osimhen formülü! 14:32
Toulouse-Brest maçı ne zaman? Toulouse-Brest maçı ne zaman? 14:31
Daha Eski
Lorient-Renens maçı ne zaman? Lorient-Renens maçı ne zaman? 14:27
Borussia Mönchengladbach-Hamburg maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach-Hamburg maçı ne zaman? 14:21
Mainz 05-Köln maçı ne zaman? Mainz 05-Köln maçı ne zaman? 14:17
Welbeck'ten flaş G.Saray itirafı! "Avazım çıktığı kadar..." Welbeck'ten flaş G.Saray itirafı! "Avazım çıktığı kadar..." 13:38
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Beşiktaş ayrılığı duyurdu! 13:10
Atalanta-Pisa maçı ne zaman? Atalanta-Pisa maçı ne zaman? 13:02