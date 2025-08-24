Mainz 05-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Mainz 05-Köln maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da heyecan, sezonun ilk haftasıyla birlikte başlıyor. Açılış haftasında Mainz 05 ile Köln kozlarını paylaşacak. Taraftarları önünde lige iyi bir giriş yapmak isteyen Mainz 05, sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor. Köln ise deplasmanda alacağı galibiyetle güçlü bir mesaj vermek istiyor. Peki, Mainz 05-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Mainz 05-Köln MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında oynanacak Mainz 05-Köln maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.