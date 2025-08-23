CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga St Pauli - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

St Pauli - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başladı. İlk hafta maçında St Pauli ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, St Pauli - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 12:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
St Pauli - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

St Pauli - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 1. hafta maçında St Pauli, evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Millerntor'da oynanacak karşılaşmada Matthias Jöllenbeck düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki St Pauli - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

St Pauli - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

St Pauli - Borussia Dortmund maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

St Pauli - Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St Pauli: Vaslj; Wahl, Smith, Dzwigala; Pyrka, Sands, Fujita, Oppie; Afolayan, Hountondji, Lage

Borussia Dortmund: Kobel; Mane, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Guirassy, Adeyemi

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu
Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
DİĞER
Ayrılık acısını Bodrum'da unuttu! Avusturalya'nın yıldızı arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
F.Bahçe'de Alvarez transferi sonrası işler karıştı!
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Freiburg - Augsburg maçı hangi kanalda? Freiburg - Augsburg maçı hangi kanalda? 12:48
Union Berlin - Stuttgart maçı hangi kanalda? Union Berlin - Stuttgart maçı hangi kanalda? 12:45
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 12:08
İşte F.Bahçe-Kocaelispor maçı VAR'ı İşte F.Bahçe-Kocaelispor maçı VAR'ı 12:08
Eintracht - Werder Bremen maçı hangi kanalda? Eintracht - Werder Bremen maçı hangi kanalda? 11:58
Heidenheim - Wolfsburg maçı hangi kanalda? Heidenheim - Wolfsburg maçı hangi kanalda? 11:53
Daha Eski
F.Bahçe'de Antony gelişmesi! F.Bahçe'de Antony gelişmesi! 11:33
Lyon - Metz maçı hangi kanalda? Lyon - Metz maçı hangi kanalda? 11:33
F.Bahçe'de Alvarez transferi sonrası işler karıştı! F.Bahçe'de Alvarez transferi sonrası işler karıştı! 11:30
G.Saray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu G.Saray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu 11:30
Nice - Auxerre maçı hangi kanalda? Nice - Auxerre maçı hangi kanalda? 11:29
Marsilya - Paris FC maçı hangi kanalda? Marsilya - Paris FC maçı hangi kanalda? 11:25