St Pauli - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 1. hafta maçında St Pauli, evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Millerntor'da oynanacak karşılaşmada Matthias Jöllenbeck düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki St Pauli - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

St Pauli - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

St Pauli - Borussia Dortmund maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

St Pauli - Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St Pauli: Vaslj; Wahl, Smith, Dzwigala; Pyrka, Sands, Fujita, Oppie; Afolayan, Hountondji, Lage

Borussia Dortmund: Kobel; Mane, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Guirassy, Adeyemi