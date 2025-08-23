Heidenheim - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Heidenheim - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 1. hafta maçında Heidenheim, evinde Wolfsburg'u ağırlayacak. Voith Arena'da oynanacak karşılaşmada Benjamin Brand düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Heidenheim - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heidenheim - Wolfsburg maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu GO ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heidenheim - Wolfsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Ramaj; Mainkra, Gimber, Siersleben; Schoppner, Dorsch, Ibrahimovic, Conteh; Honsak, Scienza, Zivzivadze

Wolfsburg: Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle; Arnold, Souza; Wimmer, Cerny Majer; Pejcinovic