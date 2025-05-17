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Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Hoffenheim ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:01
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Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Bayern Münih maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HOFFENHEIM - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hoffenheim: Baumann; Chaves, Ostigard, Akpoguma; Kaderabek, Stach, Bischof, Bulter; Toure, Kramaric; Hlozek

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Dier, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Sane; Kane

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