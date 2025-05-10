Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Leipzig maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WERDER BREMEN - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Werder Bremen: Zetterer; Stark, Friedl, Pieper; Weiser, Stage, Lynen, Schmid, Agu; Burke, Ducksch

Leipzig: Gulacsi; Nedeljkovic, Klostermann, Bitshiabu, Lukeba; Baku, Seiwald, Vermeeren, Xavi; Sesko, Openda

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