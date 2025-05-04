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Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. haftada Mainz 05-Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 17:41
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Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05-Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz 05-Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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