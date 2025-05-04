Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05-Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz 05-Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...