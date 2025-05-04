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Haberler Almanya Bundesliga Augsburg-Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg-Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. haftada Augsburg ile Holstein Kiel karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg-Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 13:49
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Augsburg-Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg-Holstein Kiel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Holstein Kiel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg-Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG-HOLSTEIN KIEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg-Holstein Kiel maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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