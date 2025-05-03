Union Berlin-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin-Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Werder Bremen maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN-WERDER BREMEN MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Rönnow, Doekhi, Vogt, Querfeld, Trimmel, Schafer, Khedira, Haberer, Rothe, Ilic, Hollerbach

Werder Bremen: Zatterer, Stark, Friedl, Pieper, Weiser, Stage, Lynen, Schmid, Agu, Burke, Ducksch

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