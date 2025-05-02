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Haberler Almanya Bundesliga Heidenheim-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. haftada Heidenheim ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Heidenheim-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 19:07
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Heidenheim-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim-Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM-BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Bochum maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HEIDENHEIM-BOCHUM MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Müller, Traore, Mainka, Gimber, Siersleben, Kratzig, Busch, Schöppner, Beck, Pieringer, Honsak

Bochum: Horn, Oermann, Medic, Bernardo, Gamboa, Bero, Krauss, Wittek, Broschinski, Hofmann, Boadu

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