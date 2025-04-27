Werder Bremen-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen-St. Pauli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Werder Bremen-St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-St. Pauli maçı 27 Nisan Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sport Max 1 ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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