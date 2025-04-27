CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Werder Bremen-St. Pauli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Werder Bremen-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 15:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Werder Bremen-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen-St. Pauli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Werder Bremen-St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-St. Pauli maçı 27 Nisan Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sport Max 1 ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Fatih Tekke: Kazanmaya ihtiyacımız var!
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro...
DİĞER
Kardelenler'de heyecan dorukta! Fatoş Koray'la ilgili gerçekleri öğrenir...
CHP'li İBB'de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde | "Eko"sistemin çarkında yok yok: Ongun'un eşinin şirketine ihale paraları! İSKİ üzerinden milyonlar akıtıldı
F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar!
Transferde dev kapışma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! 14:45
Deniz Öncü İspanya'da 5. oldu Deniz Öncü İspanya'da 5. oldu 14:43
F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! 14:37
TUR 2025'in ilk etabında kazanan belli oldu! TUR 2025'in ilk etabında kazanan belli oldu! 14:25
Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları 13:20
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 13:18
Daha Eski
Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman? Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman? 13:13
Bochum-Union Berlin maçı ne zaman? Bochum-Union Berlin maçı ne zaman? 13:04
Angers-Lille maçı ne zaman? Angers-Lille maçı ne zaman? 12:57
Transferde dev kapışma! Transferde dev kapışma! 12:50
Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! 12:50
Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman? Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman? 12:46