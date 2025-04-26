Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Mainz maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih - Mainz MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Urbig; Laimer, Dier, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Sane; Kane

Mainz: Zentner; Da Costa, Bell, Kohr; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Burkardt

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...