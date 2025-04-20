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Haberler Almanya Bundesliga St. Pauli-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St. Pauli-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada St. Pauli ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; St. Pauli-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 12:39
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St. Pauli-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St. Pauli-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St. Pauli ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Pauli-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST. PAULI-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St. Pauli-Bayer Leverkusen maçı 20 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN Sports 5 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ST. PAULI-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St. Pauli: Vasilj, Nemeth, Wahl, van der Hayden, Saliakas, Treu, Smith, Metcalfe, Sinani, Afolayan, Guilavogui

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Grimaldo, Xhaka, Garcia, Adli, Wirtz, Schick

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