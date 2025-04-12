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Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Bundesliga

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Bundesliga

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Almanya'nın en önemli maçlarından birinde sahne alacak takımlar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı. Her iki kulüpte Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını kaybederken, ligde oynanacak kritik mücadele hata yapmak istemiyor. Vincent Kompany yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Bayern Münih, iç saha avantajını kullanarak 3 puan almanın yollarını arayacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan Borussia Dortmund ise son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 14:29
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Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Bundesliga

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Hafta içi Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Inter'e 2-1 kaybeden Bayern Münih, rövanş maçı öncesi moral arıyor. Vincent Kompany yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Alman devi, 68 puanla zirvede yer alıyor. Çeyrek final maçında Barcelona deplasmanına konuk olan Borussia Dortmund ise 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Almanya'da oynanacak karşılaşma öncesi lige odaklanan Niko Kovac'ın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında üst üste 3. galibiyetini almayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında oynanacak Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Müller, Olise, Sane, Kane

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Emre Can, Süle, Bensebaini, Chukwuemeka, Nmecha, Brandt, Gittens, Adeyemi, Guirassy

BAYERN MUNIH İLE BORUSSIA DORTMUND ARASINDA 132. RANDEVU

Tarihleri boyunca 131 defa karşı karşıya gelen Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 29. haftasında 132. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 63'ünü Bayern Münih kazanırken, 33 mücadeleyi de Borussia Dortmund üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 35 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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