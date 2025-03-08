Wolfsburg-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolfsburg-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın

Bundesliga'nın 25. haftasında Wolfsburg ile St. Pauli kozlarını paylaşacak. Wolfsburg-St. Pauli karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Wolfsburg-St. Pauli maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Wolfsburg-St. Pauli maçıyla ilgili tüm detaylar...

WOLFSBURG- ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 25. haftasında oynanacak Wolfsburg-St. Pauli maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 17.30'da başlayacak. Mücadele beIN CONNECT'ten canlı yayınlanacak.