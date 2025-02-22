Holstein Kiel - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Holstein Kiel ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Holstein Kiel - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLSTEIN KIEL - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Bayer Leverkusen maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da beIN CONNECT ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.