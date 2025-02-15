St Pauli - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St Pauli - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Pauli - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST PAULI - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St Pauli - Freiburg maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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