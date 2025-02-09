Leipzig - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - St Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile St Pauli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - ST PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - St Pauli maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.30'da beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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