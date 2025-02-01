St Pauli - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St Pauli - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Pauli - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST PAULI - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St Pauli - Augsburg maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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