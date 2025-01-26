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Haberler Almanya Bundesliga St. Pauli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St. Pauli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 19. haftada St. Pauli ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; St. Pauli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 15:50
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St. Pauli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St. Pauli - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St. Pauli ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Pauli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST. PAULI - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St. Pauli - Union Berlin maçı 26 Ocak Pazar günü saat 19.30'da beIN Sports MAX 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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