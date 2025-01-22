Borussia Dortmund Nuri Şahin'le yollarını ayırdığını açıkladı

Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin'le yolların ayrıldığını duyurdu. Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Nuri Şahin artık kendi yollarına gidiyor BVB, Salı akşamı FC Bologna'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan hayal kırıklığı yaratan 1-2 yenilginin ardından başantrenörünü serbest bıraktı." ifadeleri yer aldı.

Borussia Dortmund und Nuri Sahin gehen ab sofort getrennte Wege Der BVB hat seinen Cheftrainer nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage in der UEFA Champions League am Dienstagabend beim FC Bologna freigestellt. Alle Infos: 👉 https://t.co/TufDGRXeGq pic.twitter.com/3CeC9hgAAe — Borussia Dortmund (@BVB) January 22, 2025