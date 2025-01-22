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Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Nuri Şahin'le yollarını ayırdığını açıkladı

Borussia Dortmund Nuri Şahin'le yollarını ayırdığını açıkladı

Son dakika spor haberleri... Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verildiğini açıkladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 11:05 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 11:14
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Borussia Dortmund Nuri Şahin'le yollarını ayırdığını açıkladı

Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin'le yolların ayrıldığını duyurdu. Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Nuri Şahin artık kendi yollarına gidiyor BVB, Salı akşamı FC Bologna'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan hayal kırıklığı yaratan 1-2 yenilginin ardından başantrenörünü serbest bıraktı." ifadeleri yer aldı.

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