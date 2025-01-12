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Haberler Almanya Bundesliga RB Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada RB Leipzig ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; RB Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 14:00
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RB Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB Leipzig - Werder Bremen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Werder Bremen maçı 12 Ocak Pazar günü saat 17.30'da beIN SPORTS 3 ve tivibu SPOR 2 ekranlarından yayınlanacak.

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