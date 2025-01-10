Borussia Dortmund 2-3 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadeleden galip ayrılan taraf, 3-2'lik skorla konuk takım oldu.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Nathan Tella ile 8 ve 19. dakikalarda Patrik Schick kaydetti. Borussia Dortmund'un 12. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 79. dakikada Sehrou Guirassy (p) ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 35'e yükseltirken, Borussia Dortmund 25 puanda kaldı.