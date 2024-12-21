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Haberler Almanya Bundesliga Holstein Kiel - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Holstein Kiel ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Holstein Kiel - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 11:00
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Holstein Kiel - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Holstein Kiel - Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Augsburg maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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