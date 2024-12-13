Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz - Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz - Bayern Münih maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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