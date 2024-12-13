Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Holstein Kiel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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