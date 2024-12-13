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Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Borussia Mönchengladbach ile Holstein Kiel karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:20
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Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Holstein Kiel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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