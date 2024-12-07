Holstein Kiel - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Holstein Kiel - Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Leipzig maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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