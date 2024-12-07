Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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