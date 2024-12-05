Stuttgart-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart-Union ile Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART-UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Union Berlin 6 Aralık Cuma günü saat 22.30'da Tivibu Spor 1 ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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