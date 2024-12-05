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Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Stuttgart ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Stuttgart-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:20
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Stuttgart-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart-Union ile Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART-UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Union Berlin 6 Aralık Cuma günü saat 22.30'da Tivibu Spor 1 ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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