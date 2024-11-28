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Haberler Almanya Bundesliga St Pauli - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St Pauli - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada St Pauli ile Holstein Kiel karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; St Pauli - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 14:00
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St Pauli - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St Pauli - Holstein Kiel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli ile Holstein Kiel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Pauli - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St Pauli - Holstein Kiel MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St Pauli - Holstein Kiel maçı 29 Kasım Cuma günü saat 22.30'da TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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