  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 13:40 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Freiburg maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Sports MAX 2 ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Garcia'dan Osimhen açıklaması!
F.Bahçe'de tutunamadı! Yuvasına geri dönüyor
DİĞER
Türkiye'nin en çok taraftarı olan futbol takımı belli oldu! İşte 81 ilde en çok taraftarı olan kulüpler...
İstanbullu trafik çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti: PKK demeden kayyumu anlattı
F.Bahçe'ye Mitrovic'ten kötü haber!
Hakim Ziyech'e sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eintracht - Werder Bremen maçı ne zaman? Eintracht - Werder Bremen maçı ne zaman? 13:16
Wolfsburg - Union Berlin maçı ne zaman? Wolfsburg - Union Berlin maçı ne zaman? 13:13
Malatyaspor tekrar taraftar karşısında Malatyaspor tekrar taraftar karşısında 13:11
Hoffenheim - Leipzig maçı ne zaman? Hoffenheim - Leipzig maçı ne zaman? 13:09
Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? 13:06
F.Bahçe'de tutunamadı! Yuvasına geri dönüyor F.Bahçe'de tutunamadı! Yuvasına geri dönüyor 13:05
Daha Eski
Stuttgart - Bochum maçı ne zaman? Stuttgart - Bochum maçı ne zaman? 13:01
Bayer Leverkusen - Heidenheim maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Heidenheim maçı ne zaman? 12:58
Garcia'dan Osimhen açıklaması! Garcia'dan Osimhen açıklaması! 12:52
F.Bahçe'ye Mitrovic'ten kötü haber! F.Bahçe'ye Mitrovic'ten kötü haber! 12:51
Las Vegas'ta F1 heyecanı! Las Vegas'ta F1 heyecanı! 12:14
Al Khaleej - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Al Khaleej - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? 11:50