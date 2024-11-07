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Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Union Berlin ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 13:48 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 14:00
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Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Freiburg maçı 3 Kasım Pazar günü saat 22.30'da TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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