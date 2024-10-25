Stuttgart - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Holstein Kiel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Holstein Kiel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stuttgart - Holstein Kiel MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Holstein Kiel maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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