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Haberler Almanya Bundesliga

St Pauli - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada St Pauli ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; St Pauli - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 12:40
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St Pauli - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St Pauli - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Pauli - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St Pauli - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St Pauli - Wolfsburg maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 4 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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