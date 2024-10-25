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Haberler Almanya Bundesliga

Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Leipzig ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 12:50
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Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leipzig - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Freiburg maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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