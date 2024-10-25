Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leipzig - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Freiburg maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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