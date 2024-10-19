Mainz - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz - Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz - Leipzig maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...