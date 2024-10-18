Mönchengladbach - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mönchengladbach ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mönchengladbach - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mönchengladbach - Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach - Heidenheim maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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