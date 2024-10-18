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Haberler Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Mönchengladbach ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mönchengladbach - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 10:48 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 11:10
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Mönchengladbach - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mönchengladbach ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mönchengladbach - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mönchengladbach - Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach - Heidenheim maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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