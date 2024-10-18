Bayer Leverkusen - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Eintracht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Eintracht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Eintracht MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Eintracht maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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