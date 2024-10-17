Borussia Dortmund - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile St. Pauli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - St. Pauli maçı 18 Ekim Cuma günü saat 21.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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