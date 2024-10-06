Frankfurt 3 - 3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET (Bundesliga)

Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Zirve mücadelesinde boy gösteren iki Alman devi, bol gollü mücadeleden puanları paylaşarak ayrıldı. İşte detaylar...

K. Min-Jae ile dakika 15'de Bayern Münih öne geçti: 0 - 1.

Frankfurt'tan cevap dakika 22'de O. Marmoush ile geldi ve skor 1 - 1 oldu.

Ev sahibi ekibi öne geçiren gol H. Ekitike tarafından dakika 35'te kaydedildi fakat Bayern Münih, 2 dakika sonra beraberliği D. Upamecano ile yakaladı: 2 - 2.

Devre arasına beraberlik ile gidildi.

İkinci yarıda 53. dakikada M. Olise ile Bayern Münih öne geçti: 2 - 3.

90+4'te O. Marmoush'ın golü ile Frankfurt, son anda yenilmekten kurtuldu ve puanlar paylaşıldı.