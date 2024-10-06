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Haberler Almanya Bundesliga

Frankfurt 3 - 3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET (Bundesliga)

Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Zirve mücadelesinde boy gösteren iki Alman devi, bol gollü mücadeleden puanları paylaşarak ayrıldı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 20:48
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Frankfurt 3 - 3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET (Bundesliga)

Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Zirve mücadelesinde boy gösteren iki Alman devi, bol gollü mücadeleden puanları paylaşarak ayrıldı. İşte detaylar...

K. Min-Jae ile dakika 15'de Bayern Münih öne geçti: 0 - 1.

Frankfurt'tan cevap dakika 22'de O. Marmoush ile geldi ve skor 1 - 1 oldu.

Ev sahibi ekibi öne geçiren gol H. Ekitike tarafından dakika 35'te kaydedildi fakat Bayern Münih, 2 dakika sonra beraberliği D. Upamecano ile yakaladı: 2 - 2.

Devre arasına beraberlik ile gidildi.

İkinci yarıda 53. dakikada M. Olise ile Bayern Münih öne geçti: 2 - 3.

90+4'te O. Marmoush'ın golü ile Frankfurt, son anda yenilmekten kurtuldu ve puanlar paylaşıldı.

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