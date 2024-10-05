Union Berlin 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nuri Şahin'li Dortmund Berlin'de mağlup

Almanya'da Bundesliga heyecanı devam ederken sezonun 6. haftasında Union Berlin, evinde Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadeleyi 2 - 1 ev sahibi ekip kazandı ve Nuri Şahin'li Dortmund, deplasmandan eli boş döndü. İşte detaylar...
Union Berlin - Borussia Dortmund maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başladı.
İlk yarıda Union Berlin, K. Vogt (26) ve Y. Vertessen'in (45) golü ile 2 - 0 öne geçti.
Devre arasına ev sahibi ekibin üstünlüğü ile gidildi.
İkinci yarının 62. dakikasında Dortmund, skoru J. Ryerson'ın golü ile 2 - 1 yaptı.
Mücadeleden başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı kazanan Berlin ekibi oldu.