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Haberler Almanya Bundesliga

Union Berlin 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nuri Şahin'li Dortmund Berlin'de mağlup

Almanya'da Bundesliga heyecanı devam ederken sezonun 6. haftasında Union Berlin, evinde Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadeleyi 2 - 1 ev sahibi ekip kazandı ve Nuri Şahin'li Dortmund, deplasmandan eli boş döndü. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 18:53
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Union Berlin 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nuri Şahin'li Dortmund Berlin'de mağlup

Almanya'da Bundesliga heyecanı devam ederken sezonun 6. haftasında Union Berlin, evinde Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadeleyi 2 - 1 ev sahibi ekip kazandı ve Nuri Şahin'li Dortmund, deplasmandan eli boş döndü. İşte detaylar...

Union Berlin - Borussia Dortmund maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başladı.

İlk yarıda Union Berlin, K. Vogt (26) ve Y. Vertessen'in (45) golü ile 2 - 0 öne geçti.

Devre arasına ev sahibi ekibin üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarının 62. dakikasında Dortmund, skoru J. Ryerson'ın golü ile 2 - 1 yaptı.

Mücadeleden başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı kazanan Berlin ekibi oldu.

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