Stuttgart - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında Stuttgart ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Hoffenheim maçı maçı 6 Ekim Pazar günü TSİ saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports Tod TV ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.