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Haberler Almanya Bundesliga

Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Bochum ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:30
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Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bochum - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bochum - Wolfsburg maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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