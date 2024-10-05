1. FC Heidenheim - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

1. FC Heidenheim - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında 1. FC Heidenheim ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 1. FC Heidenheim - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. FC HEİDENHEİM - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

1. FC Heidenheim - RB Leipzig maçı 6 Ekim Pazar günü TSİ saat 16.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports Tod TV ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.