St Pauli - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St Pauli - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Pauli - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St Pauli - Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St Pauli - Mainz maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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