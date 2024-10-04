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Haberler Almanya Bundesliga

Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Augsburg ile Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 08:10 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 08:30
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Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg - Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - Mönchengladbach maçı 4 Ekim Cuma günü saat 21.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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